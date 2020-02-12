كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: الجيش السوري في إدلب لا يقصف المدنيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، مساء اليوم الأربعاء، بأن "الجيش السوري في مدينة إدلب يوجه ضرباته إلى مواقع الإرهابيين، بهدف تحييد أنشطتهم الإرهابية، ولا يقصف السكان المدنيين".

وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، على ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلاً للصحفيين: "بالنسبة لقصف الجيش السوري لإدلب، فإن القصف موجه لمواقع الإرهابيين وليس للسكان المدنيين، الهدف من هذه الضربات هو تحييد الإرهابيين وأنشطتهم العدوانية التي يقومون بها من هناك".

وكان بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق أن روسيا ما زالت ملتزمة بالاتفاقيات "الروسية - التركية"، التي تم التوصل إليها في مدينة سوتشي حول سوريا، لكنها تلاحظ استمرار النشاط الإرهابي في إدلب.

هذا واتهم الرئيس التركي، في وقت سابق، موسكو ودمشق باستهداف المدنيين في إدلب السورية، وقال: إن "تركيا ستهاجم قوات الحكومة السورية خارج منطقة خفض التصعيد في إدلب، إذا قامت هذه القوات بأعمال هجومية".