كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: الجنوب لم يقدم عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ليكون الإصلاح هو البديل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي اليمني الجنوبي ثابت سالم العولقي، اليوم الأربعاء، أن الجنوبيين لم يقاوموا ويقدموا 20 ألف شهيد و30 ألف جريح ومعاق؛ لإسقاط عبدالملك الحوثي ومشروعه من أجل أن يكون البديل هو علي محسن الأحمر ومحمد اليدومي وعبدالمجيدالزنداني ومشروع حسن البناء وسيد قطب وعبدالله عزام.

وقال ثابت العولقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "المشهد السياسي لا يحتمل المزيد من التعقيد في الجنوب خاصة واليمن عامة".

وأضف العولقي في تغريدة أخرى: بعدما قامت القاعدة بتفجير منزل قائد الحزام الأمني بالمحفد قبل يومين، عادت اليوم لتقتل الضابط في الحزام عيران علي عوض.

كما أكد على أن القاعدة تتحرك بأريحية في نقاط الشرعية من العرم شبوة إلى معوان المحفد، وتغذيتهم تأتي من معسكر الإخوان في جبل عكد والمهمة تصفية منتسبي الحزام والمقاومة الجنوبية.