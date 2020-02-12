كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد يمني: حزب الإصلاح والحوثيين وجهان لعملة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المقدم معين عمر سعيد الصبيحي، قائد كتيبة القوة الضاربة في الحزام الأمني بالصبيحة اليمنية، اليوم الأربعاء، بأن "حزب الإصلاح وميليشيا الحوثي الإنقلابية الإرهابية وجهان لعملة واحدة".

وتوعد قائد كتيبة القوة الضاربة اليمنية، في بيان له، بالتصدي لقوات حزب الإصلاح في حال فكرت بالدخول الى أراضي الصبيحة، مؤكداً على أن مسلحي الإصلاح لن يمروا ومحرم عليهم دخول الصبيحة إلا على جثثنا.

كما أكد الصبيحي على أن القوات الضاربة مسنودة بقوات الحزام الأمني على اتم الاستعداد لمواجهة مسلحي الإصلاح، محذراً أبناء الشمال المغرر بهم من الانجرار وراء مغريات حزب الإصلاح، والزج بهم في معارك عبثية.