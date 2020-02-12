كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الصيني يعد بتقديم مساعدات للصناعات المتضررة من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، بتخفيض الضرائب وقدم العديد من المساعدات للصناعات المتضررة من تفشي الفيروس في محاولة جديدة لكبح جماح الأضرار المتزايدة على الاقتصاد، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

يأتي إعلان شي في الوقت الذي تواجه فيه الشركات خسائر متزايدة بسبب إغلاق المصانع والمكاتب والمتاجر وغيرها من الشركات في نطاق مجموعة من التدابير الشاملة لمكافحة الأمراض.

وقد عطلت التدابير السفر وغيرها من الصناعات، بدأت بعض الشركات في إعادة فتح أبوابها ولكن يواجه الكثير منها خسائر فادحة.

وقال شي في تعليقات أذيعت على التلفزيون الحكومي "تحتاج بكين إلى" الحفاظ على ادارة اقتصادية مستقرة ووئام اجتماعي".

