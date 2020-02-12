كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الفلبيني يدعم الانفصال الدفاعي من الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيد الجيش الفلبيني، اليوم الأربعاء، قرار الرئيس إلغاء اتفاق أمني مع الولايات المتحدة قائلًا إن البلاد يمكنها الآن تطوير قدراتها وتحالفاتها الدفاعية، وستبلي بلاء حسنا دون ذلك.

وقد أيد قائد الجيش إنهاء الرئيس رودريغو دوترتي لاتفاقية القوات الزائرة لعام 1998، وقال إن القيام بذلك سيسمح للفلبين بتوسيع برنامج التحديث وتفاعلها مع أستراليا واليابان - كلاهما حليفين للولايات المتحدة.

وأضاف قائد القوات المسلحة، الجنرال فيليمون سانتوس، إنه يتم شراء الطائرات والسفن من دول أخرى غير الولايات المتحدة، مثل كوريا الجنوبية، في حين أن الفلبينيين "يقومون الآن بالعمل الجاد" على جمع المعلومات الاستخبارية حول المتطرفين الإسلاميين. وفقًا لوكالة رويترز.

وأوضح للصحفيين: "هذا القرار قد رفع من معنوياتنا". مضيفًا "سوف يجعلنا أكثر شغفًا لبناء قدراتنا الخاصة."

وعلى الرغم من أن وزير دفاعه ووزير خارجيته تحدثوا مؤيدين في الأسبوع الماضي عن هذا الإتفاق، إلا أن قرار دوترتي لم يكن مفاجأة كاملة بالنظر إلى ازدراءه لعلاقات الفلبين الوثيقة مع واشنطن، وما يعتبره خاضعًا لحاكم استعماري سابق مسيء.

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وصرح سلفادور بانو المتحدث باسم دوتيرتي أن الخلاف بين الولايات المتحدة ونقطة الرئيس المهذبة كان مدفوعًا بمصالحها الإستراتيجية الخاصة، وأن الوقت قد حان لكي تكون الفلبين مستقلة عسكريًا.

وأضاف بانو في بيان "الاعتماد على بلد آخر في دفاعنا ضد أعداء الدولة سيضعف في النهاية ويثبط آليات دفاعنا."

كن هذه الخطوة تتحدى الرأي المحلي، حيث أظهرت استطلاعات الرأي باستمرار عدم ثقة الفلبينيين بالصين وبموافقة الولايات المتحدة القوية، حيث يعيش ملايين من أقاربهم، بما في ذلك بعض وزراء حكومة دوترتي.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبير، يوم الثلاثاء، إن القرار كان خطوة في الاتجاه الخاطئ في وقت تحاول فيه واشنطن وحلفاؤها الآسيويون حث الصين على الالتزام "بقواعد النظام الدولية".

ورفض المتحدث باسم دويترتي ذلك، واصفا إياه بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح كان ينبغي القيام به منذ وقت طويل".