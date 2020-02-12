“كلاسيكو” المدرجات.. “الكوفاتشي” و”الكورفا سود” تنافس جماهيري بنكهة الإبداع

وليد لباب- صحافي متدرب

يحل فريق الرجاء البيضاوي، اليوم الأربعاء في حدود الساعة الخامسة، ضيفا على الجيش الملكي، في مقابلة لن تقتصر على البساط الأخضر فقط، باعتبارها قمة جماهيرية، بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

فمن جانب الكورڤا تشي، تستعد الأولتراس عسكري الرباط، لرفع تيفو عملاق، ناهيك عن العدد الكبير من الأوراق الذي تم بيعه، في تكريس للتنافس الجماهيري الضارب في عمق التاريخ بين أنصار الفريقين، في واحدة من المباريات المنتظرة بالنظر إلى التنافس، الذي يكون عنوان مباريات الغريمين التقليديين سواء على رقعة الملعب أو داخل المدرجات بين “الكورفاتشي” و” الكورفا سود”.

من جانب الكورڤا سيد، فقد تم تخصيص 3000 تذكرة رهن إشارة انصار “النسور الخضر”، من طرف إدارة الجيش الملكي، وهو ما يعني تنقلا كبيرا نحو العاصمة الرباط لجماهير البيضاء.

قمة جماهيرية بامتياز، سيكون فيها الجمهور رجل المقابلة، عبر أهازيج الطرفين، وكذا تيفو “الإلترا عسكري” في تنافس تجاوز محيط المجمع الأميري بالرباط بعدما اتخذ من صفحات مواقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” معقلا له.