عبيابة: سأحرص على أن يحضر “أحيزون” إلى البرلمان.. لأن التوجه هو تكريس الشفافية

بعد احتجاج البرلمانيين، أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، على غياب عبد السلام أحيزون، رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، عن لقاء عرض تقرير المهمة الاستطلاعية حول الملاعب المعشوشبة، قال وزير الشباب والرياضة والثقافة، الحسن عبيابة، إنه اتصل بعبد السلام أحيزون، وكان سيأتي، إلا أنه “حصل طارئ مهني جعله خارج المغرب الآن”.

وأضاف الوزير نفسه في كلمته المقتضبة، عقب تقيم تقرير المهمة الاستطلاعية: “سنحرص على أن يحضر عبد السلام أحيزون، لأن التوجه في المغرب هو تكريس الشفافية، واستماع بعضنا لبعض، ومن مزايا أخلاقنا السياسية أن نقر بالأخطاء”.

وشدد عبيابة على أن “آلية المهام الاستطلاعية من الآليات المساهمة في الإصلاح”، مضيفا: “نريد من يراقبنا، ويتتبعنا، لأن القطاعات ضخمة، وشاسعة، وهذا النوع من العمل البرلماني يساعد الوزير، ويقويه”.

الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال أيضا، إن “المراقبة الدستورية يجب أن تكون في جميع القطاعات، لكي لا تكون هناك عملية انتقائية”، موضحا أنه غير مندهش، وهو يستمع لمضامين التقرير، مضيفا: “لكني مسرور، لأنه سيساعدنا لفهم ما جرى منذ عام 2018، ونحن نتحمل التراكم، الذي حصل في إطار مبدأ استمرار المؤسسات”.