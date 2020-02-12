وجه عبد النبي لفنيش، مدرب حراس مرمى فريق النهضة البركانية، رسالة من خلال مقطع “فيديو” يتمنى فيه الشفاء العاجل لمنير البرازي، الحارس السابق لكل من سبورتينغ سلا، أولمبيك أسفي، وشباب المسيرة، الذي اشرف على تدريب حراس مرمى الفريق البركاني.
وقال لفنيش إن منير احتضنه ودعمه عند التحاقه بفريق النهضة البركانية، مطالبا الجماهير المغربية بالدعاء له حتى يتجاوز المحنة الصحية التي يمر منها.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب معاناته من السرطان.. رسالة مؤثرة من مدرب حراس النهضة البركانية للحارس السابق لبرازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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