“رامز البركان”.. رامز جلال يعود بمقالب جديدة في رمضان المقبل

يعود الفنان المصري، رامز جلال، في رمضان المقبل، إلى إتمام سلسلة المقالب الرمضانية، التي انطلق فيها، قبل سنوات.

وعن تفاصيل مقالب رامز جلال في رمضان المقبل، أفادت تقارير إعلامية، أنه يصور في جزر الفلبين في قارة آسيا، وفكرته إقناع الضيف بتصوير إعلان إشهاري، قبل أن يثور بركان، ويخلف هلعا، وخوفا لدى جميع الذين يعلمون في المقلب، إلا ضيف الحلقة.

وأضافت المصادر ذاتها أن اسم البرنامج المقبل للفنان المصري، هو “بركان رامز”، وستقع في مقلبه أسماء وازنة في مختلف المجالات.

وسبق لرامز أن صور برنامجا في المغرب، بث في رمضان عام 2016، حيث كان يوهم الضيوف بوقوع انفجار خطير في الفندق، حيث يجرى الحوار.