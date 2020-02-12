مقتل نجل مسؤول إيراني في منزله بظروف غامضة

الأربعاء 12 فبراير 2020

كشف بيان لمكتب المدعي العام في مدينة بوشهر الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن الشرطة عثرت على نجل المدعي العام في المدينة مقتولا داخل منزله .



وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ فإن البيان قال ”قوات الشرطة عثرت على نجل المدعي العام في مدينة بوشهر علي حسن بور البالغ من العمر 21 عاما، مقتولا داخل منزله“، مضيفة أن ”قوات الشرطة بدأت تحقيقا حول الحادث“.

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وأوضح البيان أن ”في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم أمس الثلاثاء، تم العثور على جثمان نجل المدعي العام لمدينة بوشهر في منزله مقتولا وإلى جانبه قطعة سلاح تستخدم للصيد“.

ودعا مكتب المدعي العام في مدينة بوشهر وسائل الإعلام إلى عدم نشر ما أسماه بـ“الشائعات“، بشأن مقتل نجله لحين انتهاء التحقيقات التي بدأتها قوات الشرطة والأجهزة المختصة.