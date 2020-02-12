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قطر تتكفل بنقل مرتزقة تركيا إلى ليبيا 

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 12 فبراير 2020

كشفت وسائل إعلام ليبية عن تخصيص طائرات قطرية رحلات لنقل مرتزقة تركيا إلى ليبيا لدعم ومساندة حكومة فايز السراج .

 

ونقل موقع بن ليبيا، عن مصادر وصفها بالعالمية، أن أن عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، كانت بمساعدة من قطر وطائرات قطرية خلال الآونة الأخيرة،

 

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وتضاعف بشكل كبير وهو ما يكشف دعم أنقرة المكثف لميليشيات طرابلس التي تنشط تحت لواء حكومة فايز السراج المدعوم من قطر وتركيا كما صرحت ايضا أن مطار معيتيقة  في طرابلس شهد حركة دؤوبة لمقاتلين قادمين من تركيا على متن رحلات طيران غير مسجلة.

 

وذكرت المصادر، أن شركة الطيران القطرية هي التي قامت  بنقل المرتزقة من تركيا وهبطت أربع طائرات لنقل المرتزقة السوريين الموالين لأنقرة في مطار معيتيقة اليوم ، وكانت جامعة الدول العربية أكدت في بيان أمس “ضرورة منع التدخلات الخارجية القطرية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا”

 

كما يأتي اجتماع جامعة الدول العربية بعد توقيع اتفاقيتين في أواخر نوفمبر بين تركيا و حكومة السراج ، حيث ان الاتفاق العسكرى ينص على إمكانية أن تقدم أنقرة مساعدة عسكرية لحكومة السراج.

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