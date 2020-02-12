الجيش الليبي ينفي مزاعم الأمم المتحدة بشأن منع طائراتها من الهبوط

الأربعاء 12 فبراير 2020

نفى الجيش الوطني الليبي مزاعم بعثة الأمم المتحدة، بشأن منع طائراتها من الهبوط في المطارات الليبية .



ونقل موقع إرم نيوز عن مصدر عسكري قوله إن الجيش الليبي لم يمنع هبوط أي طائرة تابعة للأمم المتحدة في أي مطار بليبيا.

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وأفاد المصدر بأن ”قيادة الجيش لم تتلق أي طلب من الأساس من البعثة الأممية لهبوط طائرات تابعة لها“.

يذكر أن الجيش الليبي فرض منطقة حظر جوي في غرب ليبيا، تشمل مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس.

وفي وقت سابق، زعمت بعثة الأمم المتحدة، إن رحلاتها الجوية الدورية التي تنقل موظفيها من وإلى ليبيا لم تحصل على إذن من الجيش للهبوط في ليبيا .. لافتة إلى أن هذا الأمر تكرر في بضع مناسبات خلال الأسابيع الماضية .