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صقور التحالف تستهدف مواقعا تابعة للحوثيين جنوبي منطقة العود في الضالع

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 12 فبراير 2020

شنت مقاتلات التحالف العربي عند الثالثة فجر اليوم الأربعاء الموافق 12 فبراير 2020م ثلاث غارات جوية استهدفت فيهن أهداف تابعة للمليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً جنوبي منطقة العود.

 

وفي تصريح خاص وفقا لـ ”المركز الإعلامي لمحور الضالع “ أدلى به العميد عبدالرحيم التهامي أحد قيادات غرفة العمليات المشتركة لجبهات محور الضالع، أن الغارات الثلاث استهدفت مخزن أسلحة وعربة بي إم بي و دبابة في أماكن متفرقة جنوبي منطقة العود شمال غربي مديرية قعطبة، أصابت جميعها أهدافها بدقة.

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وتأتي هذه الغارات في ظل قيام المليشيات الحوثية باستقدام تعزيزات كبيرة لقواتها توزعت مابين أسلحة ثقيلة ومتوسطة من بينها أسلحة نوعية ومتطورة، إلى جانب تعزيزات لعناصرها.

 

وقد جاءت هذه الضربات بعد توقف تام لغارات مقاتلات التحالف العربي على مستوى جبهات محور الضالع لأكثر من خمسة أشهر، حيث كانت تكتفي بالتحليق من وقت لآخر طوال تلك الفترة.

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