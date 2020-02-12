شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يلتقي رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني بالوادي والصحراء ويطلع على خططهم للعام 2020 والان مع التفاصيل

الأربعاء 12 فبراير 2020 التقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني بوادي وصحراء المحافظة المهندس سيف بن علي جابر، بحضور وكيل حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي.

واطلع محافظ حضرموت خلال اللقاء على البرامج التي يعتزم الاتحاد تنفيذها خلال العام 2020م ومن ضمنها انشاء البوابة الإلكترونية لتوفير قاعدة بيانات خاصة بالاتحاد، وتنسيق الجهود بين مختلف المكونات الفاعلة خصوصا في الجوانب الإغاثية، ودراسة انشاء اتحاد لمنظمات المجتمع المدني على مستوى محافظة حضرموت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحسني يلتقي رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني بالوادي والصحراء ويطلع على خططهم للعام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.