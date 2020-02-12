البحسني يعمّد مشاريع حيوية في عدد من القطاعات بوادي حضرموت

الأربعاء 12 فبراير 2020

عمّد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم عدد من المشاريع الحيوية في قطاعات التربية والتعليم والصحة والسكان والمياه والنظافة والتحسين والشباب والرياضة في عدد من مديريات وادي وصحراء المحافظة بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، بحضور وكيل حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي.



وتضمنت المشاريع التي تم تعميدها مشاريع في قطاع التربية والتعليم بناء 3 فصول بالدور الثاني بثانوية شبام للبنين بمديرية شبام بتكلفة إجمالية بلغت اثنان وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة دولار، ومشروع بناء 18 فصل مع المرافق في مدرسة النور للتعليم الأساسي بالقرن بمديرية سيئون بتكلفة إجمالية بلغت أربعمائة وثمانية وثمانون ألفا وثمانمائة وتسعة وثلاثون دولار، ومشروع بناء 6 فصول بثانوية الحوطة للبنات مع المرافق والحمامات بتكلفة إجمالية بلغت مائتان وثلاثة وخمسين الفا وتسعمائة وستة وسبعون دولار، ومشروع بناء 18 فصل مع المرافق في مدرسة المطار للتعليم الأساسي بمديرية تريم بتكلفة إجمالية بلغت أربعمائة وخمسة وخمسون الفا ومائتان وخمسة وثمانون دولار.

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كما عمّد محافظ حضرموت مشاريع في قطاع الصحة العامة والسكان اشتملت على بناء قسم الطوارئ التوليدية بمستشفى ساه الريفي بمديرية ساه بتكلفة إجمالية بلغت مائة وأربعة وخمسون الفا وأربعمائة وسبعة واربعون دولار، ومشروع توريد جهازين لفحص الهرمونات والدلالات السرطانية وجهاز الكيمياء بتكلفة إجمالية بلغت تسعة وثلاثون ألفا وتسعمائة دولار، ومشروع بناء الدور الأول بمركز توحد اطفال سيئون بتكلفة إجمالية بلغت مئة وأربعة عشر ألفا وسبعمائة وسبعون دولار، وبناء الطوارئ التوليدية والدور الثاني لمركز الأمومة والطفولة لمستشفى تريم العام بتكلفة إجمالية بلغت ستمائة واثنين وستون ألفا وثلاثمائة وتسعة واربعون دولار، وبناء قسم الطوارئ التوليدية الشاملة وملحقاتها ومركز رعاية الأمومة والطفولة لمستشفى القطن العام بتكلفة إجمالية بلغت مليون وخمسمائة وسبعة عشر ألفا وسبعمائة واثنان وسبعون دولار، ومشروع بناء قسم ترقيد النساء "دورين" لمستشفى سيئون العام بتكلفة إجمالية بلغت ستمائة وثلاثة ألف وتسعمائة وواحد وستون دولار، ومشروع المبنى الأكاديمي التعليمي بمستشفى سيئون العام بتكلفة إجمالية بلغت مليونان وستة وستين ألفا وثمانمائة وواحد وخمسون دولار.

وفي قطاع المياة عمّد المحافظ البحسني، مشروع إعادة تأهيل بئر منطقة حوارم بمديرية القف بتكلفة إجمالية بلغت ثلاثون ألفا واربعمائة دولار، وحفر وتجهيز البئرين 15 و 16 بحقل جثمة بمديرية سيئون بتكلفة إجمالية مائتين وخمسون الفا ومائتين وعشرة دولار، وحفر وتجهيز البئرين 4 و 5 بحقل مياه موشح بمديرية شبام مائتان وخمسة وأربعين ألفا وستمائة وخمسين دولار.

كما عمّد المحافظ مشاريع في قطاع النظافة والتحسين والشباب والرياضة تمثلت في، تعميد مشروع ترويد 6 ضاغطات لصندوق النظافة والتحسين بتكلفة إجمالية بلغت خمسمائة واثنان وخمسون الف دولار، ومشروع توريد 4 قلابات 8 طن لصندوق النظافة بتكلفة إجمالية بلغت مائتين وثمانية واربعون الف دولار، وتعميد مشروع بناء مقر نادي الهلال بالسويري بمديرية تريم بتكلفة إجمالية بلغت خمسة وتسعون ألف وتسعمائة وواحد وعشرون دولار.