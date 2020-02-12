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شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يناقش مع منظمة الهجرة الدولية الترتيبات لبدء تدشين برنامج الإعادة الطوعية للأجئين الصوماليين والان مع التفاصيل
الأربعاء 12 فبراير 2020
ناقش محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني الترتيبات لبدء تدشين برنامج الإعادة الطوعية للأجئين الصوماليين المتواجدين بالمحافظة إلى مناطقهم بجمهورية الصومال الشقيق.
وتعرف محافظ حضرموت من قبل مديرة العمليات في منظمة الهجرة الدولية "وكالة الأمم المتحدة للهجرة" ايما هكولا وكبير مساعدي الحماية في المنظمة عصام المخزومي، على جهود التي تبذلها المنظمة في ترتيب عودة اللاجئين الصومالين الطوعية لبلدانهم، لافتته إلى أن العمل في هذا الجانب بدأ منذ العام 2016م وتمكنت المنظمة في مدينة عدن من إعادة 5 الآلاف لاجئ إلى أوطانهم.
وتقدمت مديرة العمليات في منظمة الهجرة الدولية "وكالة الأمم المتحدة للهجرة"، بالشكر والتقدير لمحافظ حضرموت على كل الجهود التي يقدمها في سبيل تسهيل مهام المنظمة ومساعدة اللاجئين.
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