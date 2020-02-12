رئيس الوزراء اليمني يشيد بالنموذج الذي تقدّمه حضرموت في  الاستقرار وحفظ الأمن

الأربعاء 12 فبراير 2020

أشاد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، بالنموذج الذي تقدّمه محافظة حضرموت في الاستقرار وحفظ الأمن.



وأكد حرص الحكومة وتنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على أن تكون حضرموت انموذجاً كذلك في النهوض الاقتصادي والتنموي.

وثمن رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم بمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الجهود التي تبذلها السلطة المحلية بحضرموت، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، لمكافحة الإرهاب وتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات، وتعزيز السكينة العامة للمجتمع، مشيداً بالالتفاف الشعبي في حضرموت حول السلطة المحلية والقيادة السياسية في هذه المرحلة الحرجة.

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ووجه الدكتور معين عبدالملك، قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة بتكثيف الجهود لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية المدرجة ضمن خطة العام الجاري 2020م، بما ينعكس إيجاباً على معيشة وحياة المواطنين اليومية، خاصة في قطاعي الكهرباء والمياه، مشيراً إلى أهمية الإرتقاء بالخدمات المقدمة في المنافذ البحرية والبرية والجوية بالمحافظة، وتحسين كفاءة الأداء ومعالجة أية سلبيات أو عوائق أولاً بأول بموجب القانون والقرارات الحكومية في هذا الجانب.

واستمع رئيس الوزراء من محافظ حضرموت، إلى شرح عن مجمل الأوضاع التنموية والخدمية والأمنية في المحافظة، وخطط السلطة المحلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية العاجلة.

وعبر المحافظ البحسني، عن تقديره للاهتمام الذي تحظى به محافظة حضرموت من دولة رئيس الوزراء، والحرص على متابعة أعمال قيادة السلطة المحلية والتنفيذية أولاً بأول، مستعرضاً الجهود القائمة لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والتنموية خلال هذه المرحلة.