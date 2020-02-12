شكرا لقرائتكم خبر عن السراج يبحث مستجدات الأوضاع مع وزير الخارجية الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج اليوم في العاصمة طرابلس وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الذي يزور ليبيا حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع في ليبيا، فيما جدد الوزير الإيطالي دعم بلاده للمسار السياسي، ومخرجات مؤتمر برلين، ومن أهمها وقف التدخلات الخارجية وفرض حظر على الأسلحة وإقرار وقف إطلاق النار.

وأشاد السراج بـالجهود الإيطالية التي بُذلت طوال السنوات الماضية لمساعدة ليبيا على الخروج من الأزمة الراهنة، مضيفا أن وقف التدخلات الخارجية السلبية والتزام الطرف المعتدي بمخرجات برلين يتطلب موقفا حازما من المجتمع الدولي، ودون هذا الحزم سيستمر تدفق الأسلحة وسيواصل المعتدي انتهاكاته.

كما تناول اللقاء إغلاق القوات المعتدية للمواقع النفطية وسبل مواجهة التأثير الكارثي لهذا التصرف الذي يطال جميع الليبيين، إضافة إلى التنسيق المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وما يخص التنمية المكانية.