أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاربعاء، عن معالجة العبوات الناسفة التي تعود لمخلفات تنظيم "داعش" في مدينة الموصل. وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "معلومات وردت من الاهالي في الموصل بوجود انفجار عبوات ناسفة في منطقة القبة"، مبينا ان "قوة من الفوج الرابع في اللواء 14 بالحشد الشعبي هرعت للمكان للوقوف على الملابسات.



واضافت أن "قوة الحشد تمكنت من تفتيش وتطهير المكان ورفع العبوات الناسفة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحشد الشعبي يعالج عبوات ناسفة من مخلفات 'داعش' في الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.