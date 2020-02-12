مقتل نائب رئيس حزب الحرية في مصر داخل مقر الحزب

كشفت قوات الأمن المصرية عن تفاصيل مقتل اللواء حسن ناجي، مدير مباحث القليوبية السابق، نائب رئيس حزب "الحرية المصري"، إثر سقوط مصعد به لافتتاح مقر الحزب الجديد بمحافظة السويس.
من جهته، كشف صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، عن عدم تواجده في المصعد الذي سقط، وأدى إلى وفاة اللواء حسن ناجي، وإصابة أحمد مهنى، الأمين العام للحزب، خلال زيارتهما للسويس لافتتاح مقر الحزب هناك.
وأشار حسب الله، بحسب قناة "صدى البلد"، إلى أنه كان قد صعد إلى مقر الحزب قبل سقوط المصعد، مشيرا إلى سقوطه عقب صعوده مباشرة، وكان فيه اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصري الذي توفي.
وذكر أن المصعد سقط من الدور السادس، بالرغم من أن العقار حديث. وجار البحث حاليا عن أسباب سقوطه، مستبعدا وجود شبهة جنائية.
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