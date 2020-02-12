بالصور.. متظاهرون في الناصرية يقطعون تقاطع الادارة المحلية بالإطارات المحترقة

وعزا مصدر امني لـ الخليج 365، سبب هذا التصعيد من قبل المتظاهرين الى محاولة اغتيال احد المحامين في مدينة الناصرية واحد الناشطين في الحراك الشعبي.

وأفاد مصدر امني في محافظة ذي قار، في وقت سابق اليوم، باصابة احد المحامين بجروح خطيرة نتيجة اطلاق النار عليه من قبل مجهولين امام محكمة استئناف ذي قار.