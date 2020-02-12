روسيا تتهم تركيا بالإخلال بتعهدات "سوتشي" في إدلب السورية

حذرت روسيا للمرة الثانية خلال ساعات، الأربعاء، تركيا من التصعيد في إدلب السورية، مطالبة إياها بأهمية الالتزام بالتعهدات السابقة فيما يخص وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري.

وقالت الخارجية الروسية إن عدم التزام تركيا المتكرر بتعهداتها أدى إلى تصعيد الموقف في إدلب، كما أدانت الهجمات الإسرائيلية المتكررة في العمق السوري، التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت موسكو أنها لا يمكنها البقاء مكتوفة الأيدي أمام عدوان أنقرة على إدلب شمال شرقي سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن مدير قسم المنظمات الدولية بوزارة الخارجية بيوتر إيليتشوف قوله إن موسكو "لا يمكنها الوقوف مكتوفة اليدين أمام ما يحدث في مرجل إدلب، حيث يقصف المسلحون يوميا مواقع الجيش السوري".

وأضاف إيليتشوف أن احترام تركيا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها كانت من ضمن بنود المذكرة حول إنشاء منطقة خفض التصعيد في إدلب، كما نصت المذكرة أيضا على أن الاتفاقية حول منطقة إدلب مؤقتة.

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وتابع: "كانت هناك في المذكرة أيضا تفاصيل بالغة الأهمية، تعهدت تركيا بموجبها فصل المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين وإقامة منطقة منزوعة السلاح وحرية المرور عبر طريقي M4 وM5 الدوليين، لكن لم يتم تنفيذ شيء من ذلك خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية".

الجيش السوري يتقدم

تشهد الآونة الأخيرة تقدما ملحوظا للجيش السوري في محافظة إدلب (شمال شرق)، قوبل بإشادة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي وبتهكم كبير على المعدات العسكرية التركية المحترقة.

واستعاد الجيش السوري بمساعدة هجمات جوية روسية مكثفة عشرات البلدات في محافظة إدلب خلال الأسبوعين المنصرمين في أكبر تقدم لها منذ سنوات، ما أجبر عشرات الآلاف على الفرار إلى الحدود التركية.

وتمثل إدلب حاليا معقلا للجماعات الإرهابية ومليشيات موالية لتركيا، وتخضع لاتفاق خفض التصعيد الذي توصلت إليه موسكو وأنقرة في حوار أستانة.

ونشر مغردون صورا للمعدات العسكرية المعطبة والمحترقة وسط إشادة بقوة الجيش السوري وسخرية من نظيره التركي الذي يعتمد على فصائل موالية له بالمحافظة ويمدهم بالمعدات والأسلحة والجنود.

كما تداول ناشطون مقطعا مصورا يوثق لحظة احتراق رتل للجيش التركي بعد تعرضه لقصف مباشر من قبل القوات السورية قرب منطقة سراقب بريف إدلب الجنوبي.