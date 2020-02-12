أعرب رئيس وأعضاء نقابة أصحاب الفنادق، في بيان، عن استنكارهم "الإعتداء على فندق "Le Gray" في ​وسط بيروت​ وسرقة موجوداته، مِن قِبل مَن تظاهر ضدّ مَن أساء ونهب الدولة"، مشدّدين على أنّه "كان على ​القوى الأمنية​ كما حافظت على ​المجلس النيابي​ والمجتمعين تحت قبّته، المحافظة على فندق "Le Gray" وعمّاله والمقيمين فيه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقابة أصحاب الفنادق استنكرت الإعتداء على فندق "Le Gray" في وسط بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.