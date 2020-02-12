وهاب لبري: نناشدك عدم تأخير إدراج قانون العفو العام

ناشد رئيس ​حزب التوحيد العربي​ ​وئام وهاب​، رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، بعدم تأخير إدراج قانون ​العفو العام​ على جدول جلسة تشريعية قريبة. وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، قال وهاب :"دولة الرئيس نبيه بري قانون العفو أصبح ضرورة ملحة سجون مكتظة وبعض ​القضاة​ جبناء لا يأخذون قراراً والناس يلحقها الظلم وبعض القضاة يجب أن يدخلوا هم السجون نناشدك عدم تأخير إدراج القانون على جدول جلسة تشريعية قريبة حرام ما يحصل والأوزاعي بالأمس نموذج صارخ".

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