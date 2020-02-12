حزب الإتحاد: لضرورة العمل بروح وطنية جامعة لانقاذ البلاد من أزماته

اعتبر ​حزب الاتحاد​ أن "​الحكومة​ أمام امتحان بين أن تكون تعبيرا عن مصالح ال​لبنان​يين وحاجاتهم وبين أن تكون امتدادا للحكومات السابقة"، مؤكدا انه يتطلع الى ضرورة العمل بروح وطنية جامعة لانقاذ البلاد من أزماته الاقتصادية والاجتماعية الخانقة وتفكيك كل الازمات السياسية التي تعترض وحدة الوطن وابنائه وتحافظ على امنه واستقلاله على امل ان تكون الثقة التي نالتها الحكومة حافزا لها للعمل لتحقيق المطالب المحقة للبنانيين، من خلال وضع رؤية اقتصادية تقوم على تعزيز الانتاج الصناعي والزراعي ووقف الهدر و​الفساد​ واستعادة الاموال المنهوبة، واصلاح الادارة و​القضاء​ وجعله مستقلا بعيدا عن التدخلات السياسية من خلال قانون يتيح للسلطة القضائية أن تتخذ قراراتها بعيدا عن الاملاءات السياسية والتوظيف السياسي .

وفي بيان له دعا الحزب الحراك إلى تطهير صفوفه من المندسين الذين من شأنهم التشويش على أحقية مطالب الحراك وأن يكون مستقلا عن أي أجندة خارجية تسعى إلى نشر الفوضى في لبنان كما يدعو الحزب المؤسسات الأمنية والقضائية إلى إلقاء القبض على المعتدين معاقبتهم كي لا تتكرر مثل هذه الأمور التي من شأنها ان تعطل ​المؤسسات الدستورية​.