فضل الله: نأمل أن تكون دماء شريف وعطار عنواناً لخلاص الوطن

امل العلامة السيّد ​علي فضل الله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "تكون التضحيات الأخيرة التي دفعتها القوى الأمنيّة باستشهاد النقيب جلال شريف، والمعاون أوّل زياد العطار، آخر ما يُراق من دماء على طريق حماية الوطن وخلاصه من أزماته الاجتماعيّة والاقتصاديّة والأمنيّة"، مضيفا :"تعازينا الحارّة ل​قوى الأمن الداخلي​ وآل الشّهيدين، مع تمنّياتنا بالشّفاء العاجل للجرحى".

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