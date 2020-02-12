المرعبي: الحملة مستمرة على مسيرة رفيق الحريري ونهجه الذي يمضي به سعد الحريري

أكّد عضو "كتلة المستقبل" النائب ​طارق المرعبي​ أنّ "ذكرى اغتيال رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​ ورفاقه على يد الإجرام، ستبقى في البال والوجدان لما أحدثته من زلزال في ​لبنان​"، لافتًا إلى أنّ "الحريري كان رجل المحبّة والاعتدال والإعمار والحوار والمدافع الأوّل عن الوطن، كافأوه بالمؤامرات والاجرام".

وركّز في بيان، على أنّ "الحملة مستمرّة على نهجه ومسيرته الّتي يمضي بها دولة رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، صاحب المبادرات الوطنيّة الّتي أنقذت الجمهورية اللبنانية من الفراغ، ودفعت بالمؤسسات إلى الأمام. رحم الله رفيق الله، وأعطى القوة لسعد الحريري لمواجهة كلّ من تسوله نفسه لتفتيت لبنان ووحدته الوطنية"، داعيًا الأصدقاء والمحبّين كافّة إلى "المشاركة في المناسبة في ​بيت الوسط​".