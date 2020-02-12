أكّد عضو "كتلة المستقبل" النائب طارق المرعبي أنّ "ذكرى اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ورفاقه على يد الإجرام، ستبقى في البال والوجدان لما أحدثته من زلزال في لبنان"، لافتًا إلى أنّ "الحريري كان رجل المحبّة والاعتدال والإعمار والحوار والمدافع الأوّل عن الوطن، كافأوه بالمؤامرات والاجرام".
وركّز في بيان، على أنّ "الحملة مستمرّة على نهجه ومسيرته الّتي يمضي بها دولة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، صاحب المبادرات الوطنيّة الّتي أنقذت الجمهورية اللبنانية من الفراغ، ودفعت بالمؤسسات إلى الأمام. رحم الله رفيق الله، وأعطى القوة لسعد الحريري لمواجهة كلّ من تسوله نفسه لتفتيت لبنان ووحدته الوطنية"، داعيًا الأصدقاء والمحبّين كافّة إلى "المشاركة في المناسبة في بيت الوسط".
كانت هذه تفاصيل خبر المرعبي: الحملة مستمرة على مسيرة رفيق الحريري ونهجه الذي يمضي به سعد الحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.