ضبط سيارة في زغرين وبداخلها عبوات كيميائية تستخدم بصناعة المخدرات

ضبطت دورية تابعة ل​شعبة المعلومات​ في ​الهرمل​ ​سيارة​ من نوع "سيات" مقفلة من دون لوحات، متوقفة على جانب الطريق في محلة زغرين وبداخلها صندوقان يحويان 8 عبوات من مادة كيميائية تستعمل في صناعة ​المخدرات​، وجرى نقلها الى مخفر الهرمل لإجراء التحقيقات بإشراف ​القضاء​ المختص.

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