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النشرة: شعارات ضد الديمقراطية والعلمانية والطوائف رفعتها النصرة في مناطق سيطرتها

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افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأنه "بعد سيطرة ​الجيش السوري​ على قرى وبلدات في ​ريف ادلب​ تبين ان ​جبهة النصرة​ رفعت لافتات حملت شعارات مختفلة منها ماهو طائفي ومنها ما هو رافض للديمقراطية".

وحملت الشعارات افكار الجبهة التي فرضتها على الاهالي في المنطقة، ومع تحربر المناطق بدأت ​السلطات السورية​ بالعمل هدمها وازالتها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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