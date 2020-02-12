النشرة: شعارات ضد الديمقراطية والعلمانية والطوائف رفعتها النصرة في مناطق سيطرتها

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأنه "بعد سيطرة ​الجيش السوري​ على قرى وبلدات في ​ريف ادلب​ تبين ان ​جبهة النصرة​ رفعت لافتات حملت شعارات مختفلة منها ماهو طائفي ومنها ما هو رافض للديمقراطية".

وحملت الشعارات افكار الجبهة التي فرضتها على الاهالي في المنطقة، ومع تحربر المناطق بدأت ​السلطات السورية​ بالعمل هدمها وازالتها.

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