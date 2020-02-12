سانا: الجيش السوري يواصل عملياته ضد الإرهابيين بريف حلب الغربي ويدخل قرية الشيخ علي

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا"، أنّ "وحدات ​الجيش السوري​ تواصل عمليّاتها ضدّ التنظيمات الإرهابية في ​ريف حلب​ الغربي، وتدخل قرية الشيخ علي غربي الطريق الدولي حلب- دمشق".

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