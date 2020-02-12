هزة أرضية بقوة 4,5 درجات ضربت ضواحي محافظة جيلان شمالي إيران

تعرّضت منطقة "شفت" في ضواحي محافظة جيلان شمالي ​إيران​، إلى ​هزة أرضية​ بقوّة 4,5 درجات على مقياس ريختر. وأوضح مركز رصد الزلازل في إيران، أنّ "الهزة وقعت على عمق 18,3 كلم من سطح الأرض، وعند التقاء خطَّي الطول الشمالي 49:4 والعرض الشرقي 37:07".

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