لفت الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، إلى "أنّنا بحثنا بتطورات الأوضاع في إدلب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتطرّقنا على وجه الخصوص إلى الأضرار الّتي ألحقها النظام السوري وحتّى روسيا بالقوات التركية".
وأوضح في تصريح صحافي، عقب اجتماع الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" بالبرلمان في العاصمة أنقرة، "أنّه اتّفق مع بوتين على إجراء لقاءات بين مسؤولي وزراتي الدفاع والخارجية والاستخبارات في كلا البلدين في أقرب وقت في العاصمة موسكو".
وبموضوع مواصلة عمليّة "نبع السلام" العسكرية في حال عدم وفاء روسيا بوعودها، ركّز اردوغان على أنّ "عمليّة "نبع السلام" متواصلة بالإصرار نفسه، ولا رجوع عن ذلك"، مشيرًا إلى أنّ "في الوقت الحالي، نركّز على الأوضاع في إدلب لأنّه توجد حركة لجوء باتجاه تركيا، ولمنع ذلك يتمّ تنفيذ بعض الأنشطة في سوريا لإسكان النازحين في مناطق سورية".
كانت هذه تفاصيل خبر اردوغان: عملية "نبع السلام" متواصلة وبحثت مع بوتين بتطورات الأوضاع في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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