افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ عن "اصابة مراسل الفضائية السورية شادي حلوة والمصورين شريف عبس وجورج أورفليان نتيجة استهدافهم من قبل المجموعات الإرهابية خلال تغطيتهم عمليات ​الجيش​ ب​ريف حلب الجنوبي​ الغربي"، مشيرا الى ان "​سيارة​ الموفد الاعلامي السوري تعرضت ل​صاروخ​ موجه اصابها من الامام ما ادى لاصابة المصورين بشظايا في جميع انحاء جسمهما واصابة المراسل بعدد من الشظايا في وجهه حيث تم اسعافهم الى المستشفى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إصابة الفريق الاعلامي في الفضائية السورية بمعارك ريف حلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.