طلبت لجنة الرقابة على ​المصارف​ من المصارف العاملة في ​لبنان​ "تزويدها لمرة واحدة فقط وضمن مهلة أسبوعين من تاريخ صدور المذكرة، بالمعلومات المتعلقة بشرائح الودائع وعدد العملاء، على أساس ميزانية المصرف الشهرية (فروع لبنان).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الرقابة على المصارف طلبت من المصارف تزويدها بمعلومات حول شرائح الودائع وعدد العملاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.