الجيش: توقيف 2045 شخصا من جنسيات مختلفة خلال كانون الأول وكانون الثاني لتورطهم بجرائم متعددة

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "نتيجة التدابير الأمنية الّتي اتّخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني المنصرمين، تمّ توقيف 2045 شخصًا من جنسيات مختلفة، لتورّطهم في جرائم متعدّدة، منها الإتجار ب​المخدرات​، القيام بأعمال سرقة، تهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، التجوّل داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونيّة".

وأوضحت في بيان، أنّ "المضبوطات قد شملت 77 سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، كميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليّات والدرّاجات النارية ومراكب ​الصيد​، بالإضافة إلى كميّة من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصالات"، لافتةً إلى أنّه "تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم".