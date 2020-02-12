فيديو رومانسي لزوجين مصابين بـ "كورونا"

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نشرت صحيفة "الشعب" الصينية الحكومية مقطع فيديو يظهر رجلا مصابا بفيروس كورونا المستجد عمره 87 عاماً وهو يعتني بزوجته المريضة بالفيروس نفسه.

ويظهر الرجل وهو يتولى رعاية زوجته الممدة على السرير في المستشفى. وأبدى الرجل حبه لزوجته المريضة قائلا: "سأحبك إلى الأبد، وفي كل يوم من أيام حياتي".

وحظي مقطع الفيديو بإعجاب واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال معلقون إن الزوجين يجسدان الحب الحقيقي في أنصع حالاته، رغم إصابتهما بالمرض الخطير.

هذا وتجاوزت حصيلة الوفيات الناتجة عن الفيروس في الصين الاربعاء 1100 وفاة فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من "تهديد خطير جدا" رغم ان عدد الإصابات اليومية الجديدة يتراجع.

حتى الآن، لا تزال 99,9% من الوفيات المسجلة في العالم، في الصين القارية (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) حيث ظهر المرض في ديسمبر في مدينة ووهان الكبيرة (وسط).

وأعلنت السلطات الصحية الصينية أن الفيروس الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم "كوفيد-19"، تسبب بوفاة 1113 شخصا.

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وهناك 44,653 حالة مسجلة حاليا في الصين القارية.

وفي إشارة مشجعة تراجع عدد الحالات الجديدة اليومية الاربعاء (2015) بشكل كبير مقارنة مع الثلاثاء (2478) والاثنين (3062) بحسب لجنة الصحة الوطنية.

وعدد الحالات الجديدة (97) يشكل أول تراجع للمعدل اليومي منذ 2 فبراير. وكانت بكين أشارت الى 108 حالة وفاة الثلاثاء.

واعتبر تجونغ نانشان العالم الصيني البارز، الذي كان رائدا في مكافحة الفيروس سارس في البلاد (2002-2003) أن الوباء سيبلغ ذروته "بحلول منتصف او نهاية فبراير".

وهو تفاؤل حذر تشاطره إياه منظمة الصحة العالمية.