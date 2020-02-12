شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان" توافق على إنشاء محكمتين جزئية وأسرة بالمرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة همام العادلى، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بإنشاء محكمة جزئية بالمرج، ومحكمة أسرة وشهر عقارى بحى المرج، علي الأرض الكائنة بمؤسسة الزكاة والمملوكة لوزارة التضامن الاجتماعى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور ممثلى وزارة العدل وهيئة أبنية المحاكم ومحافظة القاهرة ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التخطيط ، وأوصت اللجنة بتدبير الاعتمادات المالية لاتخاذ اللازم للتنفيذ.

ووجه النائب أحمد علي، الشكر لوزير العدل المستشار عمر مروان، واللواء عبد الحكيم حمودة رئيس المؤسسة القومية التابعة للتضامن الاجتماعي علي موافقته على نقل الأرض لإنشاء المحكمتين عليها.

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وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى، قد وافقت خلال اجتماعها اليوم، على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب لرصف وإحلال وتجديد بعض الطرق فى عدد المحافظات، وأوصت بإدراجها فى الخطة وسرعة التنفيذ، منها الاقتراح برغبة المقدم من النائب صلاح منصور، بشأن إحلال وتجديد طريق القضاة كفر صقر بدءاً من كوبرى أبو مسعود من مصرف صان القبلي محافظة الشرقية، وذلك نظرا لتهالك الطريق، والاقتراح برغبة المقدم من النائب هاني أباظة، بشأن رصف الطريق من أمام النجدة حتى بنهبأي بقرية بنأيوس بمركز الزقازيق- محافظة الشرقية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب سعيد حساسين برصف طريق بين منطقتى "البراجيل ـ برك الخيم" بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة.

ووافقت آيضا لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن صرف الحد الأدنى للأجور للعاملين بمحافظة المنيا، وأوصت اللجنة بسرعة التنفيذ، وذلك تفعيلا لتوجيهات رئيس الجمهورية بصرف الحد الأدنى للأجور للعاملين.