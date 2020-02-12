شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "مستقبل وطن" بالشرقية يوفر لحوما بلدية طازجة بسعر 80 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن حزب مستقبل وطن بالشرقية، بإشراف أحمد الخطيب أمين الحزب، مبادرة بيع اللحوم البلدى بأسعار تبدأ من 80 جنيها للكيلو وذلك لمواجهة جشع التجار والجزارين فى مدينة أبو كبير .

وأكد أحمد أبوزيد أمين مساعد الحزب بأبو كبير، أن المبادرة هى مساهمة من الحزب لتخفيف المعاناة عن أهالى بالمدينة والقرى التابعة للمركز فى مواجهة جشع التجار فى رفع أسعار اللحوم، مضيفا أن اللحوم بلدية طازجة، حيث تم الكشف الكامل على جميع العجول من قبل الإدارة البيطرية وذبحها بمجزر أبو كبير .

وفى سياق متصل، توفر منافذ أمان للمنتجات الغذائية والتابعة لوزارة الداخلية ومنافذ الخضروات التابعة للخدمة الوطنية ومنافذ الأسماك ومنافذ اللحوم والسلع الغذائية التابعة للقوات المسلحة، المنتشرة على مستوى المحافظة، منتجات للمواطنين بأسعار اقتصادية لتخفيف العبء من على كاهل المواطنين ومحدودى الدخل.

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كما استجاب عدد من محلات البقالة والسوبر ماركت فى محافظة الشرقية، لمبادرة " جبر الخواطر " التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية، لتوفير أوزان من أنواع الجبن واللانشون والحلاوة الطحينية، بسعر 2 جنيه وبحد أقصى 3 جنيهات، لتستخدم لعمل سندويش أو وجبة سريعة خاصة للأطفال بالمدارس، ذلك لتخفيف العب على محدودى الدخل .

وقال فارس الصاوى احد المشاركين فى المبادرة، لـ"الخليج 365"، أن المبادرة جاءت استجابة هشتاج انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية، " #جبر _ الخواطر "، ولتوفير مأكولات سوء من أنواع الجبن أو لانشون أو الحلاوة الطحينة ومخلل وأخرى، التى تناسب المقدرة المادية لمحدودى الدخل، ليكى يستطيعوا عمل منها سندويشات لأطفالهم أو وجبة لهم، لافتا أنها مبادرة وسعيد للمشاركة فيها لتخفيف العبء على محدودى الدخل .



















