شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة باجتماع "اقتراحات البرلمان" بدور الهيئة الهندسية فى تطوير البنية التحتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، التأكيد على الدور الفعال والقوى للقوات المسلحة المصرية، وإشادة بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى التنمية وتطوير البنية التحتية وخاصة شبكة الطرق.

جاء ذلك خلال مناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، عن محافظة قنا، بشأن إنشاء وصلة طريق قوامها عدة كيلو مترات، من منطقة الخزان بنجع حمادى إلى الطريق الصحراوى الشرقى، حيث أوضح "الغول"، أنها من المنتظر أن تخدم ما يقرب من 7 ملايين مواطن من أجل استعمال الطريق الصحراوى الشرقي.

وقال النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، إن المقترح المقدم منه متعلق بوصلة طريق تربط جميع مراكز شمال محافظة قنا، وجنوب محافظة سوهاج، بالطريق الصحراوى الشرقى، الذى أنشأته القوات المسلحة خلال السنوات الماضية، حيث أن المنطقة ما بين شمال قنا وجنوب سوهاج لا تستطيع الاستفادة من هذا الطريق الحيوى والفعال إلا بقطع ما يقرب من 110 كيلو مقسمة على مستوى شمال قنا وجنوب سوهاج.

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وتابع "الغول": "نرى أن يتم عمل وصلة وفق الدراسات الفنية المتبعة كى يستفيد المواطنون من هذا الطريق الحيوى، والجهات المعنية تتحدث عن أن الوصلة ستكلف الكثير، وأن الأعمال صعبة من أجل الانتهاء منها، وكل ذلك مقدر، ولكن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزير النقل الحالى، ورجال القوات المسلحة، يتحدون الصعاب والدليل شبكة الطرق التى شقها فى مختلف الأماكن وبأوضاع أكثر وعرة من المنتظر بها عمل هذه الوصلة، وبالتالى نرجوا أن يتم دراسة الأمر بدقة، وندرك أن وزير النقل كامل الوزير لن يتأخر ما دام الأمر متعلق بالأفضل والأحسن للأهالى من حيث الجهد والوقت واستعمال مرفق حيوى بهذه الطريقة، والدليل ما حدث فى طريق الجلالة، وأيضا فى الطريق الصحراوى الشرقى نفسه، والذى كان أكثر وعرة".

واتفق معه رئيس الاجتماع النائب همام العادلى، مؤكدا على أنه ليس هناك أمر صعب أمام الهندسة والعلم، مدام يحقق الصالح العام.

فيما توافق الأعضاء على تأجيل المناقشة لجين عمل الدراسات الكاملة من الجهات المعنية ومناقشتها فى وقت سابق من أجل التوافق بشأنها وبشأن ما يحقق الصالح العام لكل الأهالى والمواطنين.

وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى، قد وافقت خلال اجتماعها اليوم، على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب لرصف وإحلال وتجديد بعض الطرق فى عدد المحافظات، وأوصت بإدراجها فى الخطة وسرعة التنفيذ، منها الاقتراح برغبة المقدم من النائب صلاح منصور، بشأن إحلال وتجديد طريق القضاة كفر صقر بدءًا من كوبرى أبو مسعود من مصرف صان القبلى محافظة الشرقية، وذلك نظرا لتهالك الطريق، والاقتراح برغبة المقدم من النائب هانى أباظة، بشأن رصف الطريق من أمام النجدة حتى بنهبأى بقرية بنأيوس بمركز الزقازيق- محافظة الشرقية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب سعيد حساسين برصف طريق بين منطقتى "البراجيل ـ برك الخيم" بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة.