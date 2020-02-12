محافظ بورسعيد يستقبل وفد رئاسة مجلس الوزراء بالديوان العام

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برئاسة اللواء عصام خضر، رئيس قطاع موارد البيانات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتورة عبير صبحي، مدير الإدارة العامة للوثائق الاستراتيجية.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، وجود طفرة كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بعد إطلاق منظومة التحول الرقمي، ورفع كفاءة المراكز التكنولوجية، والدفع بعناصر شابة لتسهيل الحصول على الخدمة.

من جانبه، أشار اللواء عصام خضر، رئيس قطاع موارد البيانات بمجلس الوزراء، إلى أن الزيارة تهدف إلى توثيق تجربة التحول الرقمي بالمحافظة، وما تحققه من نجاحات في إطار توجيهات الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، مؤكدًا أن هناك تعاون بين المحافظة ومركز المعلومات في هذا الشأن، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار من الشفافية.