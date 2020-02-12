بمشاركة 32 شركة.. توفير 3 آلاف فرصة عمل بالملتقى التوظيفي في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، الملتقى التوظيفي الذي تنظمه المحافظة بالتعاون والتنسيق مع وزارة القوى العاملة، بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط، لمدة يوم واحد.

ويأتي الملتقى تحت رعاية محمد سعفان وزير القوى العاملة، وبمشاركة 32 شركة من كبرى الشركات والمؤسسات الخاصة والمصانع، لتوفير ما يقرب من 3 آلاف فرصة عمل للشباب من الجنسين، لكافة التخصصات ولحاملي المؤهلات وبدون، فضلًا عن فرص للتدريب للتأهيل لسوق العمل.

Advertisements

حضر الافتتاح نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة، وحازم علي وكيل وزارة القوى العاملة، وعلي سيد مدير المتابعة الميدانية بمديرية القوى العاملة، ورميح عبدالحسيب مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط، وإيهاب عبدالحميد نائب رئيس الجهاز، وعلي عبدالله مدير جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة، وسط اقبال كبير من الشباب والخريجين.

وتفقد المحافظ أقسام الملتقى واستفسر من الشركات المشاركة عن عدد فرص العمل التي توفرها كل شركة، والمؤهلات المطلوبة والمرتبات، كما تفقد أقسام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والمشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية (مشروعك) ومعارض المشروعات التابعة لها، لتحفيز الشباب على إقامة مشروعات.

وحث محافظ أسيوط، الشباب على الاستفادة من القروض الممنوحة من برنامج "مشروعك" الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية، لإقامة مشروعات خاصة، وتوفير حياة كريمة لهم.