أمن القاهرة: ضبط المتهمين بسرقة خزينة شركة في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على مرتكبي واقعة سرقة خزينة تحوى مبالغ مالية من داخل إحدى الشركات، وإعادة المسروقات.

كان قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، تبلغ بسرقة الخزينة الخاصة بفرع شركة للمصنوعات الجلدية كائن بدائرة القسم، وبداخلها مبلغ مالي 72 ألف جنيه وبعض الأوراق الخاصة بالشركة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، أسفرت جهود عقب إجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص الكاميرات بمحل الواقعة عن أن وراء ارتكاب الواقعة (مدير فرع الشركة محل البلاغ، مقيم بمحافظة المنيا - نائب مدير فرع ذات الشركة، مقيم بمحافظة الدقهلية - وعامل بذات الشركة، مقيم بمحافظة القاهرة).

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عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة حلوان.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأضاف الأول والثاني بأنه نظراً لعملهما بفرع الشركة وعلمهما بوجود مبالغ مالية بداخلها، اختمرت في ذهنهما فكرة سرقة الخزينة، والاستيلاء على ما بداخلها، مستغلان حيازة الأول لمفتاح الفرع محل البلاغ وقيامه بغلق الأبواب عقب انصراف جميع العاملين، فاستعانا بالمتهم الثالث لتنفيذ مخططهما، وفى سبيل ذلك قام الأول بترك الباب غير موصد لتمكين الثالث من الاستيلاء على الخزينة وعودة الأول مرة أخرى عقب ارتكاب الواقعة لغلق الباب.

تم بإرشادهم ضبط الخزينة المستولى عليها وبداخلها "المبلغ المالي المشار إليه" بمسكن المتهم الثالث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية