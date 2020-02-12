انضمام محمود سليمان لاعب سانت كاترين لمنتخب الـ"ميني فوتبول"

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلن محمد توفيق، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، انضمام اللاعب محمود سليمان محمود، ابن مدينة سانت كاترين، للمنتخب المصري للميني فوتبول.

وقال مدير عام مديرية الشباب والرياضة، إن اللاعب سوف يلعب في البطولة العربية، التي تستضيفها مصر الشهر الجاري.

وقال سليمان الجبالي، المشرف الرياضي علي فريق كرة القدم بسانت كاترين، إن محمود سليمان لاعب موهوب، يمتاز بلياقة بدنية عالية.

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ووجه سليمان الجبالي، دعوة لأحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، لزيارة سانت كاترين، وحضور الاحتفالية التي سيقيمها أهالي المدينة، للاحتفال بابنهم.

من جانبه قال الكابتن عطية حميد، مدرب الكرة بجنوب سيناء، إن اللاعب ذو مهارات متميزة ولياقة بدنية ونال إعجاب مدرب منتخب الميني فوتبول، وأنه جرى إنشاء ملعب خماسي، بمدينة سانت كاترين، ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة، ولفت هذا الملعب أنظار عشاق كرة القدم.

وأكد أحمد سمير رئيس اتحاد الميني فوتبول، أنه قبل تشكيل المنتخب، أقدم على زيارة معظم مراكز الشباب والأندية، للبحث والتنقيب عن المواهب الكروية، في ربوع مصر، وخاصة المحافظات الحدودية، قبل انطلاق البطولة العربية التي تستضيفها القاهرة، وجرى اختيار اللاعب السيناوي بعد التأكد من مهارته.