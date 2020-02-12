السويد: لدينا مصالح مشتركة مع روسيا.. وسياستنا تجاهها لن تتغير

أعلنت وزيرة الخارجية السويدية آنا ليندي، اليوم الأربعاء، بأن بلادها ستواصل الالتزام بسياسة ذات مسارين في العلاقات مع روسيا.
وقالت ليندي، أثناء تقديمها إعلان السياسة الخارجية إلى البرلمان وثيقة تحدد السياسة الخارجية للمملكة للعام المقبل "سياسة الحكومة تجاه روسيا لم تتغير. حيثلدينا مصالح مشتركة مع روسيا، سنتعاون بنفس طريقة الاتحاد الأوروبي. هذا يؤثر على الاستقرار والأمن في منطقتنا"، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
في الوقت نفسه، أضافت، أن السويد تواصل إدانة تصرفات روسيا في الموقف معأوكرانيا وتواصل دعم عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وتدهورت علاقات روسيا ودول الغرب في عام 2014 ، بسبب موقف روسيا من الأوضاع في أوكرانيا وعودة شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا الاتحادية، ووجهت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا اتهامات لموسكو بالتدخل في شؤون أوكرانيا، بينما نفت موسكو هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، واصفة إياها بـ"غير المقبولة".
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