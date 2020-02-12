الشرطة الهولندية تخلي بنك إيه بي إن امرو بسبب رسالة مشبوهة

أخلت الشرطة الهولاندية في مدينة ماستريخت بنك "إي بي إن امرو" من العاملين بعد العثور على رسالة مشبوهة.
وعثرت الشرطة الهولندية في مدينة ماستريخت، الواقعة في الجنوب، على رسالة مشبوهة في بنك "إيه بي إن امرو"، بشارع سيراميك، وتباشرالتحقيق بها، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وتحقق الشرطة في رسالة مشبوهة تم العثور عليها في إيه بي إن امرو بنك في شارع سيراميك.
كما أنه لم يحدث أي انفجار وتمإخلاء المبنى ونقل العاملين إلى مبنى قريب، ولا يعرف إلى الآن إذا ما كان سمة صلة بهذا الحادث بالسابقين أم لا.
وكانت الشرطة الهولندية أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، وقوع انفجارين أحدهما في أمستردام والآخر في مدينة كركيدة، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات، مرجحة أن الانفجار نتج عن رسالة ملغومة.
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