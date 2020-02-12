انتحار رئيس إدارة تنفيذ العقوبات الروسي السابق في قاعة المحكمة

انتحر الرئيس السابق لإحدى إدارات تنفيذ العقوبات الفدرالية في روسيا، فيكتور سفيريدوف، بعد سماعه حكم القاضية بثلاث سنوات من الحبس المشدد، بإطلاقه الرصاص على رأسه من مسدسه الشخصي.
وقال مصدر في جهات أمنية إن الرئيس السابق لإحدى إدارات تنفيذ العقوبات التابعة لمصلحةتنفيذ العقوبات الفدرالية، فيكتور سفيريدوف، قد أطلق الرصاص على رأسه من مسدس شخصي، في محكمة تشيرتانوفسكي، بعد إعلان القاضية، ناتاليا شاباشيفا، الحكم عليه بثلاث سنوات من الحبس المشدد. وكان سفيريدوف موجودا في قاعة المحكمة، بموجب تعهد ضمان محل الإقامة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأفادت مصادر أن المدعى عليه كان يعاني من سرطان غير قابل للشفاء.
وكان سفيريدوف متهما في قضية ابتزاز النائب السابق لمدير مصلحة تنفيذ العقوبات الفدرالية، بقيمة 10 ملايين روبل (حوالي 160 ألف دولار)، وكان رهن الإقامة الجبرية قبل صدور الحكم.
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