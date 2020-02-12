رئيسا الحكومة السابقان أمام القضاء مجددًا في الجزائر

يمثل مجددا أمام المحكمة، اليوم الأربعاء، رئيسا الحكومة الجزائرية السابقان، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، عقب طعن الدفاع في قرار الحكم عليهما بالسجن بين 15 و20 سنة، في قضايا فساد.

كما يحاكم في مجلس قضاء

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العاصمة أيضا وزيرا الصناعة السابقان، بدة محجوب ويوسف يوسفي، بعد أن كانت محكمة سيدي محمد حكمت عليهما بأحكام ثقيلة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ويمثل أيضا رجال الأعمال علي حداد، وأحمد معزوز، وعرباوي حسان، الذين مُنحوا "امتيازات غير مبررة" في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ووجهت لرئيسي الحكومة والوزراء المذكورين تهم "منح امتيازات غير مبررة" و"تبديد أموال عمومية" و"إساءة استغلال الوظيفة" و"تعارض المصالح" و"التصريح الكاذب" و"الرشوة في إبرام صفقات عمومية" و"تبييض الأموال".