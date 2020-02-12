إجلاء المئات من بنك في سنغافورة بعد إصابة موظف بفيروس كورونا

أمر بنك DBS السنغافوري بإجلاء نحو 300 من موظفيه من أحد طوابق برج يضم مقر المصرف، بعد التأكد من إصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا الجديد.

واستلم عمال الطابق الـ43 من برج المركز المالي "مارينا باي" رسالة تفيد بأن حالة إصابة بفيروس

"كورونا" قد تم تأكيدها في الطابق، ليطلب منهم لاحقا العمل من منازلهم حتى تطهير الطابق وتحديد الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمريض، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ولم يتلق عمال الطوابق الأخرى

تعليمات بالمغادرة، في حين يتوقع أن يستلم جميع موظفي البنك معدات وأقنعة وقائية بداية من الأسبوع المقبل.

وكانت السلطات السنغافورية، رفعت في 7 فبراير حالة التأهب إلى المستوى البرتقالي، وهو نفس المستوى الذي وصلت إليه إبان تفشي فيروس سارس عام 2003.

وأعلى مستوى للتأهب هو الأحمر، ويشير إلى أن الفيروس ينتشر على نطاق واسع.