مصادر: توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان خلال أيام

قال مصدران أحدهما الحكومة الأفغانية والآخر دبلوماسي غربي، اليوم الأربعاء إن من الممكن توقيع اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" في فبراير الجاري إذا قلصت الحركة هجماتها.
وأوضح المصدران أن الاتفاق من شأنه أن يفضي إلى سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من إعلان الرئيس الأفغاني، أشرفغني، أن هناك انفراجة محتملة في المفاوضات بين أمريكا و"طالبان" في قطر.
ووصلت المفاوضات إلى طريق مسدود لأسباب منها مطلب أمريكي يتمثل في موافقة الحركة على تقليص الهجمات بشدة في إطار أي اتفاق على انسحاب القوات الأمريكية.
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