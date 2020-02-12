طهران: روحاني باقٍ في الرئاسة حتى نهاية ولايته

نفى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، صحة الأخبار التي تحدثت عن نية الرئيس الإيراني حسن روحاني تقديم استقالته، مؤكدا أن الرئيس "باق حتى نهاية ولايته".
وفال علي رضا معزي، مسؤول الشؤون الإعلاميةفي مكتب روحاني، أن "الاستقالة إشاعة مكررة وفاقدة للإبداع"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
من جهته، قال مستشار روحاني للشؤون الإعلامية، حسام الدين آشنا، إن "نشرإشاعات منظمة ضد المسؤولين رفيعي المستوى يهدف إلى ضرب استقرار البلاد"، معتبرا ذلك "خطوة مناهضة للثورة، لها تبعات أمنية مضادة".
وانتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي في إيران، خلال الأيام الماضية، أنباء حول استقالة الرئيس روحاني بالتزامن مع احتفالات الذكرى السنوية الحادية والأربعين لـ"انتصار الثورة الإسلامية".
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